Apple выпустила первую бету iOS 10.3.2

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления iOS 10.3.2, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла буквально спустя один день после довольно крупного релиза iOS 10.3 с функцией поиска AirPods и новой файловой системой APFS.





iOS 10.3.2 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в iOS 10.3.2, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.

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