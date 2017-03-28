Apple выпустила macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом

Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS Sierra 10.12.4. Это четвертый крупный апдейт с момента релиза ОС macOS Sierra, который состоялся 20 сентября 2016 года. macOS Sierra 10.12.4 тестировалась с 24 января, для пользователей и разработчиков было выпущено аж восемь бета-версий.





Апдейт macOS Sierra 10.12.4 доступен для бесплатной загрузки всем пользователям macOS Sierra через стандартный механизм обновления ПО в Mac App Store.

macOS Sierra 10.12.4 приносит ночной режим, как у iPhone, на компьютеры Mac. Он автоматически переводит цвета экрана в более теплую гамму с наступлением ночи. Ночной режим стал доступен в iOS с версии iOS 9.3. Режим Night Shift активируется через системные настройки в разделе для дисплеев.

Также появилась поддержка диктовки на шанхайском диалекте для преобразования текста в речь, Siri получила возможность отображать различную информацию по крикету, также был улучшен инструментарий PDFKit.