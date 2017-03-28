В приложении Apple TV Remote появилась поддержка iPad

Компания Apple обновила приложение Apple TV Remote (Пульт Apple TV) для мобильных устройств на базе iOS. Главным новшеством стала появившаяся поддержка iPad. Это, наконец, позволяет использовать приложение с планшетами Apple. До настоящего момента интерфейс Apple TV Remote был оптимизирован для небольшого экрана iPhone.

Напомним, Apple TV Remote предназначено для управления телеприставкой Apple TV с мобильного устройства Apple, приложение работает как аппаратный пульт ДУ Siri Remote. Поддерживаются жесты, команды Siri, игры с упрощенным управлением, использованием акселерометра и гироскопа, и так далее.

Помимо поддержки iPad, теперь доступны тексты и плейлисты для музыки, а также выбор глав, аудиодорожек и субтитров для фильмов и телешоу.

Приложение Apple TV Remote доступно для бесплатной загрузки в App Store.