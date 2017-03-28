Apple выпустила tvOS 10.2 с улучшенной прокруткой

Компания Apple сделала доступной финальную версию обновления платформы tvOS — tvOS 10.2 для телеприставки Apple TV четвертого поколения. Это второе крупное обновление tvOS 10 с момента ее релиза в сентябре 2016 года. Апдейт тестировался с 24 января, для пользователей и разработчиков было выпущено шесть бета-версий.


Новую версию прошивки можно загрузить через приложение настроек на Apple TV четвертого поколения. Обновление приносит улучшенную прокрутку, позволяя пользователям быстрее проматывать большие списки. Новый режим прокрутки активируется смахиванием на пульте ДУ Siri Remote. А смахивание вправо позволит перемещаться по индексам.

Кроме того, апдейт tvOS 10.2 приносит поддержку возможности для быстрого старта просмотра купленных и взятых напрокат фильмов, а также исправление недочетов и устранение ошибок.

Напомним, четвертое поколение Apple TV обладает поддержкой голосового помощника Siri и магазина приложений App Store с возможностью устанавливать ПО сторонних разработчиков, включая игры. Для свежей Apple TV создали операционную систему tvOS. Аппаратной основой стал процессор A8 с 64-битной архитектурой.

Источник
MacRumors
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