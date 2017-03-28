Apple добавила поддержку Touch ID и другие возможности в iWork для iOS и Mac

Компания Apple выпустила обновления для приложений из офисного пакета iWork как для мобильной версии под iOS, так и для десктопной версии для macOS.





Среди обновлений Numbers, Pages и Keynote для iOS и macOS есть такие новшества, как поддержка сканера отпечатков пальцев Touch ID для доступа к защищенным паролем документам и расширенные возможности редактирования документов и работы со слайдами. В iWork для iOS, например, появилась возможность надстрочного и подстрочного текста, использование лигатур и изменение фона текста.

iWork для iOS доступен в App Store (Pages, Numbers, Keynote), iWork для macOS — в Mac App Store (Pages, Numbers, Keynote).