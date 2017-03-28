Apple добавила поддержку Touch ID и другие возможности в iWork для iOS и Mac

Компания Apple выпустила обновления для приложений из офисного пакета iWork как для мобильной версии под iOS, так и для десктопной версии для macOS.


Среди обновлений Numbers, Pages и Keynote для iOS и macOS есть такие новшества, как поддержка сканера отпечатков пальцев Touch ID для доступа к защищенным паролем документам и расширенные возможности редактирования документов и работы со слайдами. В iWork для iOS, например, появилась возможность надстрочного и подстрочного текста, использование лигатур и изменение фона текста.

iWork для iOS доступен в App Store (PagesNumbersKeynote), iWork для macOS — в Mac App Store (PagesNumbersKeynote).

Источник
Apple
Теги
Apple IOS MACOS iWork офисный пакет Keynote Numbers Pages

Комментарии

Из рубрикиПриложения
HTC One A9 начал обновляться до Android 7.0 Nougat в Европе
В приложении Apple TV Remote появилась поддержка iPad
Apple выпустила watchOS 3.2 с режимом «Театр»

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 435
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43