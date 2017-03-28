Apple выпустила watchOS 3.2 с режимом «Театр»

Компания Apple выпустила финальную версию обновления программной платформы watchOS 3.2 для смарт-часов Apple Watch. Это второе крупное обновление для watchOS 3, дебютировавшей в сентябре 2016 года. Апдейт watchOS 3.2 тестировался с 30 января, Apple выпустила семь бета-версий перед окончательным релизом.





Обновление можно загрузить через приложение Apple Watch на iPhone. Обновление приносит на смарт-часы новый режим «Театр». Он позволяет отключать на часах звук и включение экрана поворотом руки. Проще говоря, часы продолжают получать уведомления, но не шумят и если повернуть руку, то экран не включится. Для доступа к уведомлениям придется осознанно нажать на экран или на аппаратную кнопку.

Также появилась поддержка SiriKit, позволяя отправлять сообщения, совершать звонки, производить платежи и тому подобное через голосовой помощник Siri.