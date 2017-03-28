Facebook запускает самоуничтожающиеся Истории и личные сообщения

Разработчики Facebook представили крупное обновление возможностей мобильных приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Апдейт начинает распространяться для iOS и Android с сегодняшнего дня. Он предлагает три основных новшества — переработанную фунцию камеры, новую ленту самоуничтожающихся историй наверху ленты новостей и персональные приватные сообщения под названием Direct.


Переработанная камера предлагает "десятки"эффектов, таких как маски, рамки, интерактивные фильтры, которые можно применить к фото и видео. Эффекты позволяют использовать динамичные объекты, вроде падающего снега, и художественные фильтры на видео в реальном времени.

Истории, дада, как у Snapchat, Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp, остаются доступными в течение 24 часов, после чего уничтожаются. Они будут видны друзьям пользователя в специальной панели наверху летны новостей.

Опция Direct предназначена для индивидуального обмена фото и видео с определенными пользователя, причем они тоже имеют ограничение по времени. Получатель может посмотреть контент и ответить на него, но как только беседа относительно фото или видео закончится, контент больше не будет виден в разделе Direct.

Приложение Facebook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в  App Store и Google Play.

Источник
Facebook
Теги
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