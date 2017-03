HTC One A9 начал обновляться до Android 7.0 Nougat в Европе

Европейские смартфоны HTC One A9 начали получать обновление прошивки до операционной системы Android 7.0 Nougat. Это подтвердил Грэм Уилер (Graham Wheeler), директор по продукту и сервисам HTC в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).





По словам Уилера, апдейт для HTC One A9 стал доступен в Европе как для операторских версий, так и для незалоченных аппаратов. Отметим, что в США обновление вышло пару месяцев назад.

Напомним, HTC One A9 представляет собой смартфон среднего уровня, вышедший в 2015 году. Ранее HTC обещала в четвертом квартале 2016 года обновление для HTC 10, а после — для незалоченных версий моделей HTC One M9 и One A9.