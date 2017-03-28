Viber запустил стикеры для фото

Команда мессенджера Viber выпустила обновленную версию приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством апдейта Viber 6.8 стала возможность добавления стикеров непосредственно на пересылаемые фото.


В обновленном приложении пользователям также стал доступен специальный стикерпак – «Стикеры для фотографий». В нем можно найти стикеры в виде шляп, очков, усов и других аксессуаров.

Мессенджер Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
Viber
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер Viber

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Apple выпустила первую бету macOS Sierra 10.12.5
Apple выпустила первую бету iOS 10.3.2
Facebook запускает самоуничтожающиеся Истории и личные сообщения

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 436
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43