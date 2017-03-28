Viber запустил стикеры для фото

Команда мессенджера Viber выпустила обновленную версию приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством апдейта Viber 6.8 стала возможность добавления стикеров непосредственно на пересылаемые фото.





В обновленном приложении пользователям также стал доступен специальный стикерпак – «Стикеры для фотографий». В нем можно найти стикеры в виде шляп, очков, усов и других аксессуаров.

Мессенджер Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.