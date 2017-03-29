Три модели смарт-часов начали обновляться до Android Wear 2.0

После полутора месяцев ожидания, самое крупное обновление платформы Google для смарт-часов, Android Wear 2.0, начало распространяться. Как сообщил представитель компании через сайт поддержки, первыми моделями смарт-часов, для которых стало доступно обновление "по воздуху" до Android Wear 2.0, оказались Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch и Tag Heuer Connected.


По словам источника, апдейт станет доступен всем пользователям этих моделей к 4 апреля. Как было заявлено в момент релиза платформы, обновление до Android Wear 2.0 запланировано для следующих смарт-часов: ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected.

Источник
Google
Теги
Google смарт-часы Android Wear 2.0 Fossil Q Founder TAG Heuer Connected

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