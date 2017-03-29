Google оптимизировала Календарь для iPad

Компания Google выпустила обновленную версию приложения Google Calendar (Google Календарь) для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. В апдейте добавлена долгожданная оптимизация для планшетов, тогда как ранее приложение было заточено под небольшой экран смартфонов.





Календарь подсказывает оптимальное время для встреч и позволяет ставить цели. Кроме того, по Календарю можно производить поиск с домашнего экрана через Spotlight. Разработчики вскоре также планируют добавить виджет с просмотром дня для центра оповещений.

Обновленный Google Календарь доступен для бесплатной загрузки в App Store.