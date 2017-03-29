Приложение Google для iOS обзавелось Gboard

Компания Google обновила свое главное приложение поиска для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Главным новшеством в обновленном приложении Google для iOS стала предустановленная клавиатура Gboard.





Напомним, клавиатура Gboard была выпущена Google для iOS в мае 2016 года, а в декабре стала доступна для Android, причем она заменила собой стандартную Google Keyboard (Google Клавиатура) версии 6.0. Теперь клавиатура доступна из приложения Google через настройки без необходимости отдельной установки.





Также в приложении появился виджет с трендами, который показывает самые горячие новости и темы на данный момент в мире. Кроме того, появилась поддержка 3D Touch, в том числе, позволяя запускать голосовой поиск с домашнего экрана.



Приложение Google для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.