Приложение Google для iOS обзавелось Gboard

Компания Google обновила свое главное приложение поиска для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Главным новшеством в обновленном приложении Google для iOS стала предустановленная клавиатура Gboard.


Напомним, клавиатура Gboard была выпущена Google для iOS в мае 2016 года, а в декабре стала доступна для Android, причем она заменила собой стандартную Google Keyboard (Google Клавиатура) версии 6.0. Теперь клавиатура доступна из приложения Google через настройки без необходимости отдельной установки.


Также в приложении появился виджет с трендами, который показывает самые горячие новости и темы на данный момент в мире. Кроме того, появилась поддержка 3D Touch, в том числе, позволяя запускать голосовой поиск с домашнего экрана.

Приложение Google для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Google
Теги
смартфон планшет Google IOS Gboard

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Google оптимизировала Календарь для iPad
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 10.3.2
Microsoft назвала дату релиза Windows 10 Creators Update

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 436
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43