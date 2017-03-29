Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 10.3.2

Компания Apple сделала бета-версию мобильной операционной системы iOS 10.3.2 доступной для всех желающих протестировать ее. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить бета-версию iOS 10.3.2.





Публичная бета-версия iOS 10.3.2 стала доступна после пары дней закрытого тестирования разработчиками и спустя несколько дней после выхода крупного апдейта iOS 10.3 с функцией поиска AirPods и новой файловой системой APFS. Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID.

В апдейте Apple исправила новые автомобильные команды SiriKit, которые теперь должны работать как положено. Полный список изменений пока неизвестен, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.