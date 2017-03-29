Создатели World of Tanks выпустили мужской антихипстерский плагин Words of Tanks

Пресс-служба белорусской Wargaming, знаменитой своей игрой World of Tanks, сообщила о новой разработке — специальном плагине для браузеров под названием Words of Tanks. Расширение позиционируется как "мужской", но может оказаться полезным и нежным барышням, которые не любят хипстерский сленг.


После установки в браузер расширение начнет отслеживать хипстерскую лексику и предлагать разъяснения и замену на "нормальном языке" для всякий там свитшотов, смузи с крутонами и гранолой, а также креаторов в коворкингах, размышляющих над мудбордами. Словарь работает в автоматическом режиме.

И хотя выход расширения Words of Tanks приурочено к 1 апреля, плагин не перестанет работать с наступлением 2 апреля, а продолжит приносить пользу людям. Установить его можно, зайдя на сайт магазина расширений соответствующего браузера и введя в поиске «Words of Tanks». Или по ссылкам Chrome и Opera. Кроме того, все желающие смогут помочь доработать словарь, добавляя еще больше слов и шуток. Предлагать свои варианты можно здесь.

Источник
Wargaming
Теги
браузер OPERA World of Tanks Wargaming Chrome плагин

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