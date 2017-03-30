К релизу Bixby сможет понимать только американский английский и корейский

Как мы уже писали, одной из особенностей флагманских Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ стал голосовой помощник Bixby. Как оказалось, на момент релиза он будет весьма ограничен по функциональности в плане языков.


Samsung подтвердила, что на момент запуска у Bixby будет предусмотрена поддержка только корейского и американского языков. Поддержка британского английского и других европейских языков ожидается в последующие месяцы, но пока не говорится о точных временных рамках.

Также поддержка Bixby в самих смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+ изначально будет реализовано для управления камерой, работы с контактами, галереей, сообщениями и настройками. В общем-то и все. Список планируется расширять, как приложениями Samsung, так и сторонних разработчиков, но это произойдет не сразу.

Международный релиз Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ с Bixby на борту состоится 21 апреля, а в России — 28 апреля. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей, предзаказ уже открыт.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Bixby

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