BQ обновил смартфоны Aquaris U до Andrоid 7.1.1 Nougat

Испанский производитель BQ, которого не стоит путать с российским брендом электроники BQ компании "Антарес", сообщил о выпуске обновления для своих смартфонов Aquaris U Plus и Aquaris U Lite до новой версии операционной системы Android 7.1.1 Nougat.


Бюджетные модели Aquaris U Plus и Aquaris U Lite начали получать апдейт прошивки с Android 7.1.1. Nougat "по воздуху". Ранее производитель выпустил обновление для Aquaris X5 Plus.

По словам производителя, Aquaris X5 Plus стал первым смартфоном за пределами экосистемы «от Google» (Nexus и Pixel) получившим официальное обновление ОС через OTA. Также обновление подготовлено для Aquaris X5, Aquaris M5 и Aquaris M5.5.

Источник
BQ
Теги
смартфон BQ Andrоid Andrоid 7.1.1 Nougat

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