Google отложила широкое распространение Android Wear 2.0

Как мы уже писали, после полутора месяцев ожидания, самое крупное обновление платформы Google для смарт-часов, Android Wear 2.0, начало распространяться. Правда, только для трех моделей — Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch и Tag Heuer Connected. Как теперь оказалось, Google осознанно отложила широкое распространение Android Wear 2.0. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5google со ссылкой на заявление самой компании.


Как отмечает Google, обновление выпущено для Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch и Tag Heuer Connected, а для других устройств апдейт задержан из-за программной ошибки, найденной во время финальной стадии тестирования. Обновление должно начать распространяться на остальные устройства как только проблема будет решена.

Как было заявлено в момент релиза платформы, обновление до Android Wear 2.0 запланировано для следующих смарт-часов: ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected.

Источник
9to5google
Теги
Google смарт-часы Android Wear Android Wear 2.0

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