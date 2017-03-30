Windows 10 Creators Update можно будет установить с 5 апреля

Буквально вчера Microsoft объявила дату выхода масштабного обновления Windows 10 Creators Update. Сегодня в блоге Windows Blogs компания уточнила процедуру.


Запуск апдейта будет постадийным. Для ПК обновление начнет распространяться 11 апреля, как и сообщалось ранее, а вот для смартфонов на базе Windows 10 Mobile он станет доступен начиная с 25 апреля, опять-таки постепенно. Кроме того, пользователи, не желающие ждать автоматику, смогут вручную скачать и установить Creators Update с 5 апреля.

Напомним, Creators Update представляет собой крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2. Основное внимание в обновлении уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин, обновленный браузер Edge, улучшенная система защиты от киберугроз и многое другое.

Обновление будет предлагаться бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее. Интересно, что в 2017 году пользователей Windows ожидает еще один масштабный апдейт, известный сейчас под кодовым названием Redstone 3. Он должен выйти ближе к концу года — в сентябре-ноябре.

Источник
Windows Blogs
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