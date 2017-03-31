Polar M600 начали обновляться до Android Wear 2.0

Смарт-часы Polar M600 начали обновляться до Android Wear 2.0. Об этом сообщила компания Polar через свой аккаунт в Twitter. Обновление начало распространяться вчера, 30 марта 2017 года, и станет доступно пользователям Polar M600 в течение недели.


Напомним, этот апдейт вышел после того, как Google призналась в специальной задержке широкого распространения Android Wear 2.0 из-за обнаруженного программного сбоя во время финального тестирования. Это дает надежду на то, что вскоре начнут обновляться и другие модели. Ранее апдейт вышел только для трех смарт-часов — Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch и Tag Heuer Connected.

Как было заявлено в момент релиза платформы, обновление до Android Wear 2.0 запланировано для следующих смарт-часов: ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected.

Источник
Polar
Теги
смарт-часы Android Wear 2.0 Polar Polar M600

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