Апдейт iOS 10.3 отучил iPhone постоянно звонить в 911

Выпущенное на днях обновление iOS 10.3 закрыло уязвимость, заставляющую iPhone многократно набирать номер 911, использующийся в США для вызова экстренных служб.


Напомним, "уязвимость 911" стала достоянием общественности после того, как 18-летний молодой человек из Аризоны опубликовал код, который заставлял iPhone набирать 911 снова и снова. Юный разработчик был арестован после того, как система 911 в аризонском городе Сюрпрайз (Surprise) оказалась перегружена более чем 100 звонками буквально за минуту. Фактически, это показало как киберпреступники могут легко вывести из строя экстренные службы.

Код задействует функцию iPhone, которая автоматически начинает набирать номер, когда пользователь просто нажал на номер в тексте или на сайте. В iOS 10.3 перед набором смартфон потребует повторное подтверждение от пользователя, прежде чем начать набирать номер.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
Apple iPhone IOS безопасность фейспалм сбой iOS 10.3

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