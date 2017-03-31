Альфа-Банк выпустил клиент для Nokia 3310

Альфа-Банк подготовился к выпуску в продажу переиздания легендарного телефона Nokia 3310. Разработчики представили мобильный банк специально для Nokia 3310, причем в России он заработал сегодня, 31 марта, а в США стартует в полночь 1 апреля.





Интересно, что сам Nokia 3310 пока еще недоступен в продаже. Мобильный банк позволяет осуществлять основные операции, включая перевод средств с карты на карту, платежи по шаблону, проверку баланса и оплата услуг. За основу приложения взят клиент «Альфа-Мобайл» версии 2012 года.

По словам разработчиков, релиз «Альфа-Мобайл 3310» является первым шагом для выхода Альфа-Банка на аудиторию Европы и США. Они не исключают вероятность того, что приложение будет предустановлено в заводской сборке.