Стало известно, как активировать в России звонки в Telegram

Обновление Telegram накануне для iOS и Android позволило совершать полноценные аудиозвонки. Предполагается, что доступны они только в Западной Европе — однако существует довольно простой способ начать использовать Telegram в качестве телефона и в России.

От пользователя требуется установить новую версию Telegram, а после этого попросить, чтобы ему позвонил другой пользователь с уже активированной функцией звонков. После этого появится иконка в виде трубки и можно начинать звонить самому/самой.

Дело за малым — найти среди своих контактов человека с доступом к звонкам и попросить его о маленькой услуге.

Напоминаем, что звонки получили сквозное шифрование. Для них используется одноранговое соединение, если оно невозможно, то Telegram задействует ближайший к пользователю сервер. Разработчики обещают очень высокую скорость и отмечают наличие распределенной по миру инфраструктуры. Пользователь сможет настроить от кого будут приниматься звонки, блокировать неугодных или вообще отключить данную функцию.

При этом групповых звонков пока нет и маловероятно их появление в финальной версии. Можно настроить список, от кого приложение будет принимать звонки. Как и в случае с сообщениями, для звонков достаточно знать имя пользователя, а номер телефона необязателен.

Интересно, что кроме голосовых звонков в Telegram 3.18 также появилась возможность прямого контроля качества отправляемого видео.

Обновленный Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.