ZTE запустила превью для Android 7.1.1 Nougat на Axon 7 Mini

Компания ZTE запустила превью-программу обновления до Android 7.1.1 Nougat для смартфона ZTE Axon 7 Mini. Пользователи в США могут поучаствовать в ней, зарегистрировавшись через официальный форум сообщества ZTE.


От участников требуется соблюдать соглашение о неразглашении, выполнять назначенные задания и исследования вовремя, предоставлять подробные отчеты об ошибках.

Отметим, что ZTE уже выпустила обновление до Android 7.1.1 Nougat для "большого брата" — Axon 7.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE Axon 7 Mini Android 7.1.1 Nougat

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