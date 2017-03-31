ZTE запустила превью для Android 7.1.1 Nougat на Axon 7 Mini

Компания ZTE запустила превью-программу обновления до Android 7.1.1 Nougat для смартфона ZTE Axon 7 Mini. Пользователи в США могут поучаствовать в ней, зарегистрировавшись через официальный форум сообщества ZTE.





От участников требуется соблюдать соглашение о неразглашении, выполнять назначенные задания и исследования вовремя, предоставлять подробные отчеты об ошибках.

Отметим, что ZTE уже выпустила обновление до Android 7.1.1 Nougat для "большого брата" — Axon 7.