Google начала распространять Android 7.1.2 Nougat

Судя по всему, компания Google начала распространять обновление операционной системы Android 7.1.2 Nougat в своей финальной версии. По крайней мере, о получении апдейта начали сообщать многочисленные пользователи, не участвовавшие в бета-программе. Официального заявления Google на этот счет пока не было.





По словам пользователей, обновление Android 7.1.2 стало доступно для плеера Nexus Player и планшета Pixel C. Вскоре апдейт должен появиться и для других поддерживаемых устройств. Разработчики обещали, что финальная версия будет доступна для Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player и Pixel C.

Напомним, Google выпустила тестовую версию Android 7.1.2 Nougat в конце января 2017 года. Как сообщалось тогда, релиз Android 7.1.2 намечен через пару месяцев.

По словам разработчиков, Android 7.1.2 Nougat представляет собой небольшое обновление, содержащее исправление ошибок, доработки и оптимизации. Однако, как оказалось, апдейт приносит и новые возможности для смартфона Nexus 5X и Nexus 6P — распознавание жестов по сканеру отпечатков пальцев, совсем как в фирменном смартфоне Google Pixel и его старшем брате Pixel XL. Кроме того, планшет Pixel C получил такие новшества, как лаунчер Pixel и навигационные кнопки в стиле Pixel.