Приложение службы 112 позволит вызвать экстренные службы без звонка

Под эгидой департамента информационных технологий Москвы разрабатывается городское мобильное приложение, которое поможет москвичам вызывать экстренные городские службы без звонка. При этом пользователи смогут не указывать адрес места происшествия, приложение само определит его и передаст координаты в службу 112.





Мобильный сервис получит название «112 Москва». Тестирование стартует уже в этом году. По задумке разработчиков, такое приложение окажется полезным в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют разговаривать по телефону. Кроме того, оно призвано помочь горожанам с нарушениями речи или слуха, а слабовидящие пользователи смогут увеличить шрифт или активировать режим проговаривания текста.





Для того чтобы вызывать экстренные службы, пользователь должен будет пройти авторизацию. При желании можно дать расширенную информацию о себе в профиле, в том числе пол, возраст, адрес проживания, контакты родственников.

Приложение передаст вызов в различные экстренные службы: «Пожарные и спасатели», «Полиция и ДПС», «Скорая помощь», «Мосгаз». Также будет предусмотрен вариант «Не знаю, кого вызвать» для тех, кому сложно сориентироваться в экстренной ситуации. Местонахождение определится автоматически через GPS/ГЛОНАСС, но можно будет и уточнить место происшествия на карте. Пользователи приложения смогут отправлять фотографии и видеозаписи с места происшествия. Предусмотрены уведомления о том, как скоро приедет помощь.