Яндекс.Диск дает 32 ГБ за мобильную автозагрузку

Разработчики облачного сервиса Яндекс.Диск рассказали о запуске специального предложения для пользователей мобильных клиентов для iOS или Android.


Пользователи, настроившие в мобильном Яндекс.Диске автоматическую загрузку фотографий со смартфона, получают дополнительные 32 ГБ для хранения данных. Чтобы получить бонус, надо активировать опцию мобильной автозагрузки в настройках мобильного приложения Яндекс.Диск для iOS или Android до 3 июля 2017 года включительно.


32 ГБ будут добавлены, как только загрузится первая фотография. Если автозагрузка уже включена, дополнительно настраивать ничего не нужно. Как только очередной снимок загрузится в Яндекс.Диск, пользователь получит дополнительные 32 ГБ.

Новая версия приложения Яндекс.Диск для iOS или Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Яндекс
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Яндекс Яндекс.Диск

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