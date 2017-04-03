YotaPhone 2 обновился до Android 6.0 Marshmallow

Компания Yota Devices выпустила обновление прошивки до более свежей версии операционной системы Android 6.0 Marshmallow для своего смартфона YotaPhone 2. Да, речь пока идет о прошлом поколении Android, предшествующем современной версии Android 7.0 Nougat.





Тем не менее, для YotaPhone 2 это существенный шаг вперед. Напомним, эта версия российского смартфона с двумя экранами вышла в 2014 году и изначально работала на Android 4.4 KitKat.

YotaPhone 2 имеет полностью сенсорное управление обоих экранов, тогда как у первого поколения сенсорным был только основной LCD-дисплей. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 5 дюймов (вместо прежних 4,3 дюйма) с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), размер второго EPD-экрана составляет 4,7 дюйма (вместо 4,3 дюйма) с разрешением HD (960х540 пикселей). При этом само устройство стало тоньше и легче, смартфон весит 144 грамма. Для обоих экранов YotaPhone используется сверхпрочное стекло Gorilla Glass 3. На смену двухъядерному процессору пришел новый четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 800 (частота 2,3 ГГц). Устройство оснащено NFC-модулем и возможностью беспроводной зарядки.