Апдейт Android 7.1.2 Nougat начал распространяться официально

Как мы вчера писали, пользователи плеера Nexus Player и планшета Pixel C начали сообщать о получении обновления операционной системы Android 7.1.2 Nougat. Теперь представитель Google официально объявил о начале распространения финальной версии Android 7.1.2 Nougat.





Обновление доступно "по воздуху" и для загрузки в виде образов для Pixel / Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X и Nexus Player. Апдейт включает улучшенную работу сканера отпечатков пальцев с поддержкой жестов, улучшенное соединение по Bluetooth, оповещения по использованию аккумулятора.

Напомним, Google выпустила тестовую версию Android 7.1.2 Nougat в конце января 2017 года. Как сообщалось тогда, релиз Android 7.1.2 намечен через пару месяцев. По словам разработчиков во время анонса, Android 7.1.2 Nougat представляет собой небольшое обновление, содержащее исправление ошибок, доработки и оптимизации. Однако, как затем оказалось, апдейт приносит и новые возможности для смартфона Nexus 5X и Nexus 6P — распознавание жестов по сканеру отпечатков пальцев, совсем как в фирменном смартфоне Google Pixel и его старшем брате Pixel XL. Кроме того, планшет Pixel C получил такие новшества, как лаунчер Pixel и навигационные кнопки в стиле Pixel.