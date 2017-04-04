Apple Music для Android обновилась в стиле iOS

Компания Apple выпустила большое обновление для приложения Apple Music для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В версии Apple Music 2.0 для Android переработан дизайн и внесены особенности, которые появились на iOS-устройствах с релизом iOS 10.

Как и в версии для iOS, Apple Music для Android получила более простой и понятный дизайн с организованными заново секциями: «Медиатека», «Для вас», «Обзор» и «Радио». Также появились функции iOS 10 вроде возможности просмотра текстов песен во время прослушивания.

Обновленная Apple Music для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.