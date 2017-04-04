Apple Music для Android обновилась в стиле iOS

Компания Apple выпустила большое обновление для приложения Apple Music для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В версии Apple Music 2.0 для Android переработан дизайн и внесены особенности, которые появились на iOS-устройствах с релизом iOS 10.

Как и в версии для iOS, Apple Music для Android получила более простой и понятный дизайн с организованными заново секциями: «Медиатека», «Для вас», «Обзор» и «Радио». Также появились функции iOS 10 вроде возможности просмотра текстов песен во время прослушивания.


Обновленная Apple Music для Android доступна для бесплатной загрузки в  Google Play.

Источник
Apple
Теги
смартфон ANDROID планшет Apple музыка Apple Music

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Апдейт Android 7.1.2 Nougat начал распространяться официально
Что случилось 3 апреля 2017 года?
Apple выпустила iOS 10.3.1 с исправлением ошибок

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 437
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 109
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 57
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41