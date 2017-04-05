Twitter тестирует автоматический ночной режим для Android

Команда платформы микроблогов Twitter начала тестировать новую удобную функцию в приложении для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В бета-версии приложения появилась опция автоматического включения темного ночного режима. Об этом сообщил профильный ресурс AndroidPolice.


По сообщению ряда пользователей, они получили всплывающее предложение включить автоматический ночной режим, другие смогли найти опцию в настройках. Опция запускается на серверной стороне, как это часто бывает с новшествами в Twitter. Так что пользователям остается только ждать, когда она сама появится у них в приложении.

Когда автоматический режим включен, приложение начнет переключаться на темную тему оформления в сумерки и возвращаться к светлой теме утром. Отметим, что сам по себе ночной режим появился в приложении для Android в июле прошлого года, а в версии для iOS — в августе.

Источник
AndroidPolice
Теги
смартфон ANDROID планшет TWITTER

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