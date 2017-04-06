Ubuntu возвращается на GNOME вместо Unity

Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель Canonical, объявил о решении вновь перевести операционную систему Ubuntu на среду рабочего стола GNOME вместо использовавшейся несколько лет Unity.


Напомним, Ubuntu представляет собой дистрибутив на Debian Linux, доведенный до того состояния, что им могут пользоваться даже самые обычные пользователи, не носящие свитера с бородами и не способные вязать макраме в командной строке.

До 2011 года в Ubuntu использовалась среда рабочего стола GNOME, но с версии 11.04 Natty Narwhal ее заменили на Unity. Этот переход многим пользователям не понравился и оказался весьма болезненным.

И вот теперь, сам Шаттлворт признал ошибку и объявил, что в Ubuntu 18.04 LTS, релиз которой ожидается в апреле 2018 года, операционная система вновь вернется на GNOME в качестве среды рабочего стола по умолчанию. Кроме того, компания перестанет вкладываться в развитие Unity 8.

Источник
Ubuntu
Теги
LINUX UBUNTU CANONICAL UNITY GNOME

Комментарии

Материалы по теме

Canonical собирает деньги на смартфон Ubuntu Edge

22 июля 2013

Dell выпустила новый ноутбук XPS 13 на Ubuntu

14 марта 2016

Meizu и BQ Readers выпустят смартфоны на Ubuntu в 2014 году

20 февраля 2014

Meizu представила самый мощный Ubuntu-смартфон

17 февраля 2016

Microsoft выпускает Visual Studio Code для Mac и Linux

29 апреля 2015

Вышел флагманский смартфон Meizu MX4 на Ubuntu за $290

18 мая 2015
Из рубрикиПриложения
Обновление Windows 10 Creators Update стало доступно для загрузки
Что случилось 5 апреля 2017 года?
Навител Навигатор 9.8 для Android предлагает три альтернативных маршрута

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 438
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41