Ubuntu возвращается на GNOME вместо Unity

Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель Canonical, объявил о решении вновь перевести операционную систему Ubuntu на среду рабочего стола GNOME вместо использовавшейся несколько лет Unity.





Напомним, Ubuntu представляет собой дистрибутив на Debian Linux, доведенный до того состояния, что им могут пользоваться даже самые обычные пользователи, не носящие свитера с бородами и не способные вязать макраме в командной строке.

До 2011 года в Ubuntu использовалась среда рабочего стола GNOME, но с версии 11.04 Natty Narwhal ее заменили на Unity. Этот переход многим пользователям не понравился и оказался весьма болезненным.

И вот теперь, сам Шаттлворт признал ошибку и объявил, что в Ubuntu 18.04 LTS, релиз которой ожидается в апреле 2018 года, операционная система вновь вернется на GNOME в качестве среды рабочего стола по умолчанию. Кроме того, компания перестанет вкладываться в развитие Unity 8.