Canonical убила Ubuntu для смартфонов и планшетов

Как мы уже писали, Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth), основатель Canonical, объявил о решении вновь перевести операционную систему Ubuntu на среду рабочего стола GNOME вместо использовавшейся несколько лет Unity. Одновременно с этим, Шаттлворт заявил о прекращении инвестиций в Unity 8, оболочки для смартфонов, планшетов и конвергентных устройств.





Изначально Canonical создала Unity как универсальный интерфейс как для полноценных персональных компьютеров, так и смартфонов с планшетами. Задумка была в том, чтобы мобильные устройства на Ubuntu могли работать как ПК при подключении к док-станции и правильной периферии. Да, примерно как как Microsoft Continuum и специальный режим Samsung Galaxy S8.





В своей заметке Шаттлворт окончательно признал, что ошибся, когда думал, что работа компании над "конвергенцией" будет оценена. Пользователи, действительно, без энтузиазма восприняли Unity на Ubuntu для десктопов, больше подходящую для мобильных устройств. Мобильные устройства с Ubuntu тоже не вызвали ажиотажа на рынке.