Яндекс.Браузер перестает поддерживать Windows XP и Vista

Разработчики Яндекс.Браузера сообщили о грядущем прекращении поддержки операционных систем Windows XP и Vista. По словам команды Яндекса, Яндекс.Браузер версии 17.4.1 станет последним большим обновлением для Windows XP и Vista.





Причин такого шага называются две. Во-первых, проблема безопасности ОС, которые не получают исправлений уже найденных уязвимостей. Во-вторых, открытый проект Chromium, который используется в Яндекс.Браузере, Opera, Chrome и некоторых других браузерах, прекратил поддержку Windows XP еще год назад. С тех пор разработчики Яндекс.Браузера самостоятельно поддерживали работоспособность и безопасность браузера для этой системы.

Пользователи Windows XP и Vista смогут обновиться до новой версии 17.4.1, но дальнейшее развитие для этих систем будет прекращено. Разработчики не исключают возможность выпуска небольших обновлений безопасности, если в этом возникнет необходимость.