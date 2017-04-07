Nougat установлена на 4,9% Android-устройств

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 3 апреля 2017 года.


Версия Android Nougat продолжает уверенно набирать обороты, "драматично" увеличив долю с 2,8% в марте до 4,9%. При этом доля Android 7.1 Nougat составляет 0,4%, а чистой Android 7.0 Nougat — 4,5%.

На первом месте все еще находится Android Lollipop с 32%, она сохраняет лидерство с марта 2016 года, но доля ее снижается — на 0,5% с февральского показателя. На втором месте находится Android 6.0 Marshmallow с долей 31,2%, она упала на 0,1% с марта. На третьем месте — KitKat с 20,% что меньше на 0,8%. Версия Jelly Bean получила 10,1%, снизившись на 0,5%. Версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, обе получили по 0,9%, постепенно теряя пользователей.

Просто для сравнения, свежая мобильная операционная система Apple, iOS 10, вышедшая в сентябре 2016 года уже установлена на 79% активных устройств. Релиз же Android Nougat состоялся в августе 2016 года.

Источник
Android Developers
Теги
смартфон ANDROID Google Android 7.0 Nougat Android Nougat

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