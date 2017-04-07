LG G Watch R и Watch Urbane начали обновляться до Android Wear 2.0

Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на сообщения пользователей. В качестве доказательства он привел фото часов LG Watch Urbane с установленной Android Wear 2.0, присланное одним из источников.


Отметим, что не так давно Google призналась в специальной задержке широкого распространения Android Wear 2.0 из-за обнаруженного программного сбоя во время финального тестирования. Обновление уже вышло для Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch и TAG Heuer Connected. Несколько дней назад Android Wear 2.0 появился еще для некоторых часов Fossil, Michael Kors, Nixon и Polar.

Как было заявлено в момент релиза платформы, обновление до Android Wear 2.0 запланировано для следующих смарт-часов: ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected.

Источник
AndroidPolice
Теги
смарт-часы Android Wear Android Wear 2.0 LG Watch Urbane LG G Watch R

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