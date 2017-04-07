Вышло официальное приложение Домодедово для iOS и Android

Пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила о выходе официального приложения DME для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Приложение позволяет подписаться на push-уведомления по статусу рейса, добавить рейсы в закладку быстрого доступа "мои рейсы", отсканировать посадочный талон для того, чтобы быстро найти рейс в онлайн-табло. В приложении есть информация о сервисах аэропорта, магазинах и ресторанах на территории терминала, оперативный доступ к телефонам экстренных и справочных служб. Кроме того, имеется информация о расписании аэропорта и движения общественного транспорта.

В следующих версиях приложения планируется персонализации под конкретного пользователя на основе информации о его предпочтениях и местоположении в терминале.

Приложение DME для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Домодедово
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