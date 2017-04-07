Facebook запустила помощник M в Messenger

Еще летом 2015 года команда социальной сети Facebook анонсировала цифрового помощника под названием "M" для мессенджера Facebook Messenger, однако с тех пор о нем почти ничего не было слышно. Теперь Facebook объявила о запуске помощника M для пользователей Messenger на базе iOS и Android, в США, а позднее он распространится и на другие регионы.


Помощник использует возможности искусственного интеллекта, распознает контекст в общении и на данный момент способен подсказывать пользователю стикеры, отправлять деньги или запрашивать перевод средств, делиться местоположением, составлять планы, запускать опросы в групповых беседах, вызывать такси через Lyft или Uber.


Источник
Facebook
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS FACEBOOK FACEBOOK MESSENGER

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