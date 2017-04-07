Голосовые звонки Telegram заработали в России

Голосовые звонки через популярный мессенджер Telegram стали доступны для пользователей России, а также еще ряда регионов, включая Белоруссию и Украину. Напомним, в последних числах марта разработчики Telegram запустили голосовые звонки в Западной Европе и пообещали быстро охватить остальной мир.

Пока функция была официально недоступна в России ее можно было активировать, попросив позвонить пользователя с доступными звонками или через стандартный список контактов на смартфоне. Теперь такие ухищрения не понадобятся, для звонка достаточно в приложении Telegram нажать на фото нужного пользователя, а попав на вкладку с информацией о нем — нажать на пиктограмку телефонной трубки.

Звонки получили сквозное шифрование. Для них используется одноранговое соединение, если оно невозможно, то Telegram задействует ближайший к пользователю сервер. Разработчики обещают очень высокую скорость и отмечают наличие распределенной по миру инфраструктуры. Пользователь сможет настроить от кого будут приниматься звонки, блокировать неугодных или вообще отключить данную функцию.

При этом групповых звонков пока нет и маловероятно их появление в финальной версии. Можно настроить список, от кого приложение будет принимать звонки. Как и в случае с сообщениями, для звонков достаточно знать имя пользователя, а номер телефона необязателен.

Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.