Голосовые звонки в видеочате Google Duo заработали в международном масштабе

Функция голосовых звонков в приложении Google Duo стала доступна по всему миру, Об этом сообщил Джастин Уберти (Justin Uberti), ведущий инженер Google по направлениям Duo и WebRTC, через собственный аккаунт в Twitter.


Напомним, в конце марта 2017 года Google запустила голосовые звонки для видеочата Google Duo в Бразилии. Изначально Google Duo был представлен в прошлом мае, на конференции для разработчиков Google I/O 2016. По сути, это простой видеочат для звонков один-на-один и конкурент FaceTime от Apple. Тем не менее, теперь его функциональность расширяется — к видеозвонкам добавилась возможность голосовых звонков, на случай, если видео неприемлемо или соединение с сетью оставляет желать лучшего.

Приложение Google Duo для iOS и Android можно бесплатно скачать в  App Store и Google Play.

Источник
Justin Uberti
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смартфон ANDROID планшет Google IOS мессенджер IP-телефония Google Duo

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