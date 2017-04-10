Голосовые звонки в видеочате Google Duo заработали в международном масштабе

Функция голосовых звонков в приложении Google Duo стала доступна по всему миру, Об этом сообщил Джастин Уберти (Justin Uberti), ведущий инженер Google по направлениям Duo и WebRTC, через собственный аккаунт в Twitter.





Напомним, в конце марта 2017 года Google запустила голосовые звонки для видеочата Google Duo в Бразилии. Изначально Google Duo был представлен в прошлом мае, на конференции для разработчиков Google I/O 2016. По сути, это простой видеочат для звонков один-на-один и конкурент FaceTime от Apple. Тем не менее, теперь его функциональность расширяется — к видеозвонкам добавилась возможность голосовых звонков, на случай, если видео неприемлемо или соединение с сетью оставляет желать лучшего.

Приложение Google Duo для iOS и Android можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.