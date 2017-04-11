Microsoft окончательно убила Windows Vista

Компания Microsoft окончательно "убила" операционную систему Windows Vista. С сегодняшнего дня, 11 апреля, прекращается расширенная поддержка этой версии ОС Windows.


Окончание поддержки означает, что пользователи Windows Vista больше не будут получать обновления для системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную и платную техническую поддержку, кроме того, в Интернете перестанут обновляться официальные технические сведения. То есть, ПК на базе Windows Vista продолжат работать, но безопасность их понизится.

Как отмечает Microsoft, поддержка для Windows Vista предоставлялась в течение последних 10 лет и теперь пришло время направить ресурсы на более современные технологии.

Напомним, что Vista появилась в 2007-ом году, а уже через два года ее сменила куда более популярная Windows 7.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS WINDOWS VISTA

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