Microsoft начинает распространять обновление Windows 10 Creators Update

Компания Microsoft начала распространять Windows 10 Creators Update. Запуск апдейта проводится постадийно. Неделю назад обновление стало доступно для загрузки вручную пользователям, не желающие ждать автоматику. Теперь ПК начнут автоматически получать Windows 10 Creators Update. А начиная с 25 апреля постепенно Windows 10 Creators Update станет доступен для смартфонов на базе Windows 10 Mobile.


Напомним, Creators Update представляет собой крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2. Основное внимание в обновлении уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин, обновленный браузер Edge, улучшенная система защиты от киберугроз и многое другое.

Обновление предлагается бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее. Интересно, что в 2017 году пользователей Windows ожидает еще один масштабный апдейт, известный сейчас под кодовым названием Redstone 3. Он должен выйти ближе к концу года — в сентябре-ноябре.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS Windows 10 Windows 10 Creators Update

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft готовит два крупных обновления Windows 10 в 2017 году

5 августа 2016

Microsoft начала распространять Windows 10 Anniversary Update

2 августа 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016

Microsoft опровергла бесплатное обновление для пиратских Windows

18 мая 2015

Microsoft показывает рекламу в меню "Пуск" у Windows 10

16 октября 2015

Microsoft представила версии Windows 10

13 мая 2015
Из рубрикиПриложения
Исчезающие Instagram Direct добавлены в обычные сообщения
Яндекс.Такси зафиксировал цены по всей России
Яндекс.Электрички предупредят об опозданиях

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39