Microsoft начинает распространять обновление Windows 10 Creators Update

Компания Microsoft начала распространять Windows 10 Creators Update. Запуск апдейта проводится постадийно. Неделю назад обновление стало доступно для загрузки вручную пользователям, не желающие ждать автоматику. Теперь ПК начнут автоматически получать Windows 10 Creators Update. А начиная с 25 апреля постепенно Windows 10 Creators Update станет доступен для смартфонов на базе Windows 10 Mobile.





Напомним, Creators Update представляет собой крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2. Основное внимание в обновлении уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин, обновленный браузер Edge, улучшенная система защиты от киберугроз и многое другое.

Обновление предлагается бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее. Интересно, что в 2017 году пользователей Windows ожидает еще один масштабный апдейт, известный сейчас под кодовым названием Redstone 3. Он должен выйти ближе к концу года — в сентябре-ноябре.