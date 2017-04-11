Яндекс.Электрички предупредят об опозданиях

Разработчики сервиса Яндекс.Электрички сообщили о запуске новой полезной функции. Сервис научился показывать фактическое время прибытия и отправления пригородных поездов и предупреждать об опозданиях. На данный момент новшество внедрено в приложении Яндекс.Электрички для Android, а в приложении для iOS и на сайте Яндекс.Расписания она появится в течение этого года.

Информация о движении поездов доступна благодаря сотрудничеству с РЖД. Приложение следит за движением электрички, получая от РЖД данные о времени ее отправления со станций на пути следования. Эти данные сравниваются с расписанием, которое обновляется ежедневно. Если электричка опаздывает, приложение предупреждает об этом. Пользователь может посмотреть, во сколько она прибыла на ту или иную станцию и с какой задержкой.

Приложение показывает данные о фактическом передвижении всех пригородных поездов на территории России за исключением Московского центрального кольца.

Приложение Яндекс.Электрички для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.