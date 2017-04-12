Google Cloud Search появился для iPhone и iPad

Компания Google выпустила приложение Google Cloud Search для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Напомним, с февраля сервис был доступен через веб и на Android.


Google Cloud Search предназначен для пользователей корпоративного пакета G Suite. Он позволяет проводить поиск на Диске, в Gmail, Документах, Таблицах, Презентациях, Календаре и других сервисах Google. С его помощью можно, например, быстро находить материалы по работе, контакты коллег, а также получайте подсказки и оставаться в курсе событий в течение дня. Для работы Google Cloud Search должен быть включен в пакете G Suite организации.

Google Cloud Search для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Google
Теги
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