Google Cloud Search появился для iPhone и iPad

Компания Google выпустила приложение Google Cloud Search для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Напомним, с февраля сервис был доступен через веб и на Android.





Google Cloud Search предназначен для пользователей корпоративного пакета G Suite. Он позволяет проводить поиск на Диске, в Gmail, Документах, Таблицах, Презентациях, Календаре и других сервисах Google. С его помощью можно, например, быстро находить материалы по работе, контакты коллег, а также получайте подсказки и оставаться в курсе событий в течение дня. Для работы Google Cloud Search должен быть включен в пакете G Suite организации.

Google Cloud Search для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.