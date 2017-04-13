Российский разработчик научил нейросеть подбирать стихи к селфи

Компания Lextre торжественно объявила о выпуске приложения под названием «Поэтайзер. Правильные слова». В соцсетях оно уже начало завоевывать звание «поэтической Призмы». Если Prizma прививала широким массам интерес к живописи, то «Поэтайзер» призван популяризировать классику русской поэзии, а заодно придать селфи налет интеллигентности.


Для подбора стихов к фоточкам используется литературная нейросеть, специально натасканная на анализ изображения с подбором ключевых слов. Приложение анализирует, что изображено на снимке, и предлагает пользователю стихотворную строфу, которая по мнению нейросети отображает его идею и настроение. В базе представлено 43 тысячи отрывков стихов XVIII, XIX и начала XX веков, включая классику и авангард.

Отметим, что как и в случае с Prizma, разработчик приложения российский. Приложение «Поэтайзер. Правильные слова» для iOS, Android и Windows 10 Mobile доступно для бесплатной загрузки из App Store, Google Play и Microsoft Store.

Источник
Lextre
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS фейспалм нейросеть стихи

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