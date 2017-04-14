В Google Фото появилась стабилизация изображения для видео

Еще в прошлом августе стало известно, что компания Google работает над функцией стабилизации видео для мобильного приложения Google Photos (Google Фото). Теперь это новшество претворено в жизнь. По крайней мере, об этом сообщил профильный ресурс Android Police.







По словам источника, свежая версия Google Photos 2.13 с функцией стабилизации изображения начала распространяться среди пользователей, хотя доступно пока не всем.

Как легко догадаться, данная функция призвана сделать "дрожащее" видео нормальным, как будто снятым не пользователям с трясущимися руками. Кнопка для стабилизации расположена в приложении рядом с кнопкой поворота.