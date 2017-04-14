Windows 7 и 8.1 перестали получать обновления на ПК с новыми процессорами

Как и ожидалось, компания Microsoft окончательно начала блокировать обновления Windows 7 и Windows 8.1 на компьютерах с новыми чипами Intel и AMD.


При попытке скачать обновления через Windows Update пользователи начали получать сообщение о неподдерживаемом аппаратном обеспечении на данной версии Windows и отказе предоставлять обновления: "Unsupported Hardware. Your PC uses a processor that isn’t supported on this version of Windows and you won’t receive updates."

Напомним, Microsoft еще год назад объявила, что собирается лишить поддержки старых версий Windows новые ПК. Речь идет о Windows 8.1 и более ранних версиях на системах с процессорами Intel Kaby Lake, AMD Bristol Ridge и Ryzen.

Источник
Ars Technica
Теги
Microsoft WINDOWS фейспалм WINDOWS 7 Windows 8.1

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