Instagram предлагает организовать сохраненные посты в коллекции

Команда фото-сервиса Instagram объявила о запуске новой функции, полезной для пользователей. Теперь можно не только сохранять понравившиеся посты, но и организовывать их в коллекции в стиле Pinterest.

Напомним, в декабре 2016 года в Instagram заработала возможность сохранять публикации, к которым пользователь хочет вернуться позже. Перед постами в ленте отображается значок закладки. Если на него нажать, то пост сохранится и его впоследствии можно будет найти в специальной вкладке, которая теперь появилась в профилях.

Теперь при сохранении публикации можно создать новую коллекцию и указать ее название или добавить публикацию в ранее созданную коллекцию. Коллекции доступны во вкладке «Сохраненные публикации» в профиле. Как и все сохраненные публикации, коллекции являются закрытыми и не видны для других пользователей.

Новая функция доступна в приложении Instagram версии 10.16 для iOS и Android, которую можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play.



