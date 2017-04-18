ASUS Zenfone 3 Laser начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания ASUS начала распространять обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона ASUS Zenfone 3 Laser ( модельный номер ZC551KL). Об этом сообщается на официальном форуме компании.


Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, прошивка добавляет и некоторые другие возможности. Например, апдейт активирует поддержку VoLTE и VoWiFi тайваньского провайдера FET (FarEasTone), многостраничные быстрые настройки, улучшения в приложениях Share Link, Audio Wizard и так далее.

Отметим, что ASUS Zenfone 3 Laser продается в России с октября прошлого года. Он представляет собой упрощенную вариацию основной модели Zenfone 3 с акцентом на возможности съемки.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS Android 7.0 Nougat ASUS Zenfone 3 Laser

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