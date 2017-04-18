В Facebook Messenger появились расширения и магазин ботов

Сегодня на конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско компания Facebook представила большое обновление для мессенджера Facebook Messenger. В мессенджере появится довольно много нового в ближайшее время, некоторые из обновлений уже начали распространяться для пользователей в США.





Во-первых стоит упомянуть своего рода магазин, но не для приложений, а для ботов. Он находится на вкладке Discovery. Также появилась возможность использовать расширения сторонних разработчиков, примерно как в iMessage. Среди первых партнеров — Spotify и OpenTable, позволяющие делиться песнями и заказывать столик в ресторане прямо в чате.

Интеллектуальный помощник M уже заработал в Facebook Messenger с начала апреля, но теперь его анонсировали еще раз. Еще одно новшество — использование камеры в Messenger для сканирования специальных QR-кодов, подключающих брендированных ботов. И наконец — игровая вкладка позволит играть прямо в приложении.

Facebook Messenger для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.