Facebook запустила Spaces для виртуальных вечеринок

Сегодня на конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско компания Facebook представила приложение под названием Facebook Spaces, предназначенное для пользователей шлема виртуальной реальности Oculus Rift.


Оно позволяет устраивать в виртуальной реальности встречи, чаты, вечеринки и тому подобную движуху. Пользователи представлены в нем 3D-аватарами с легким сходством с оригиналом. Можно также рисовать 3D-объекты, показывать собственное видео и сферические панорамы в фоне для оживления чата. Предусмотрена даже селфи-палка для создания виртуальных автопортретов. Если другой пользователь не может задействовать виртуальную реальность, он может подключиться к общению с помощью видео-звонка в Facebook Messenger.

Приложение Facebook Spaces в бета-версии уже доступно по данному адресу на Oculus Rift.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK виртуальная реальность Oculus Rift

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